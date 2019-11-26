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Таро Тота - меню раздела

Гадание «Совет Тота»

Как известно, древнеегипетский бог Тот, изображавшийся в виде человека с головой ибиса, олицетворял мудрость и знания. Данное гадание даст мудрый совет в сложившейся ситуации по одной карте таро Тота. Древний бог и вселенная не только даст совет в любви, работе и прочих сферах жизни кверента, но и расскажет, как поступить в настоящем и будущем. Период можно выбрать любой, от текущего дня, недели, месяца или даже года. Как известно, древнеегипетский бог Тот, изображавшийся в виде человека с головой ибиса, олицетворял мудрость и знания. Данное гадание даст мудрый совет в сложившейся ситуации по одной карте таро Тота. Древний бог и вселенная не только даст совет в любви, работе и прочих сферах жизни кверента, но и расскажет, как поступить в настоящем и будущем. Период можно выбрать любой, от текущего дня, недели, месяца или даже года.

Чтобы получить совет, вам следует уединиться, успокоиться и подумать о текущих проблемах, которые вас волнуют. После чего нажать на изображение Тота и ознакомиться с описанием той карты, которую он вам покажет. Если совет сильно отличается от ваших переживаний, значит, они не особо важны для вас в данный период времени.