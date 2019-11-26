Гадание «Совет Тота»

Полная версия
На карточках Сонник Оракул Литиции Шар предсказаний Игральные карты Карты Таро Таро Манара Ошо Дзен таро Таро Ангелов Таро Тота Таро Райдера Уэйта Таро 78 дверей Таро Ведьм Таро Теней Марсельское Таро Таро Висконти Симболон Ленорман Оракул Эндоры Цыганские карты Руны Резы Рода Дорин Верче Нумерология Матрица судьбы Прочие гадания Гороскопы Таро безумной луны Таро Черный гримуар Таро Колесо года Золотое таро Русское таро Таро Светлого Провидца Таро Магия наслаждений Таро Николетты Чекколи Египетское таро Таро Небо и Земля Оракул Полнолуния Оракул «Дыхание ночи» На бумаге Игральные кости На спичках Книга перемен Ицзин Тибетские гадания Мо На домино Значение имен Интересные заметки Приметы на каждый день Избранные расклады Славянская мифология Значение карт таро (все колоды) Новые расклады таро 2024 года
Гадания по темам:
Да-Нет На любовь На будущее На будущее таро На отношения На желание На любимого Пасьянсы На мужчину На ситуацию На совет Оракулы На день Карта дня На неделю На месяц На работу и деньги На суженого На свидание, встречу На измену На судьбу На здоровье На вопрос На мужа На замужество На детей На беременность Для мужчин Народные гадания Рождество, Новый Год Таро на отношения и любовь По имени, на имя На человека На совместимость На мысли На чувства Вернется ли... На примирение На 3 карты На старших арканах Кармическая нумерология
Таро Тота - меню раздела
Обман и ложь в отношениях На поездку Что ждет меня в будущем На состояние человека На отношения с женщиной «Волшебная любовь» На бизнес «Новое дело» Что спешит в мою жизнь Гадание «Гороскоп» Что меня ждет сегодня вечером Почему он не пишет На ситуацию с мужчиной «О нём» о мужчине «На завтра» по 1,2 или 3 картам Ревнует ли он меня сейчас На ситуацию на работе Одна карта «ответ на вопрос» На деньги «Денежное дерево» На беременность На вопрос На финансы «Полная чаша» На поиск работы Крест «АНКХ» На переезд 3 карты на здоровье Совет Тота На луну На парня 3 карты на ситуацию Маска 12 домов Юнгианский анализ На будущее На день На неделю Как поступить На отношения Значение карт таро Тота

Гадание «Совет Тота»

Гадание «Совет Тота» на картах тароКак известно, древнеегипетский бог Тот, изображавшийся в виде человека с головой ибиса, олицетворял мудрость и знания. Данное гадание даст мудрый совет в сложившейся ситуации по одной карте таро Тота. Древний бог и вселенная не только даст совет в любви, работе и прочих сферах жизни кверента, но и расскажет, как поступить в настоящем и будущем. Период можно выбрать любой, от текущего дня, недели, месяца или даже года.
Чтобы получить совет, вам следует уединиться, успокоиться и подумать о текущих проблемах, которые вас волнуют. После чего нажать на изображение Тота и ознакомиться с описанием той карты, которую он вам покажет. Если совет сильно отличается от ваших переживаний, значит, они не особо важны для вас в данный период времени.
Нажмите на иегорлиф, чтобы получить совет Тота
Раздел:
Таро ТотаНа советНа ситуацию
Рекомендуем вам также следующие гадания:
Рейтинг: 08.75 из 10. Всего голосов: 125
Добавить в избранные
Избранные (0)
Добавить комментарий
28.01.2023
Буши - Какой нехороший прогноз
11.06.2022
Елена - Спасибо
19.01.2022
Варвара - Все пишут - " всё классно, и это правда"...
У меня выпало смерть...
01.12.2021
Валентина - Спасибо!!!
12.12.2020
Виктория - Даже не откуда это сайт знает меня все расклады частично правдивы, даже жутко!
13.06.2020
Евгения - Все точно! Благодарю.
26.11.2019
Евгения - Благодарю❤️
Смотреть все комментарии
Получить совет на день
При копировании активная ссылка на magya-online.ru обязательна.
Copyright © 2012 - 2024, Дельфийский оракул.
О нашем портале
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Наша команда, контакты
Рейтинг@Mail.ru
Связаться с нами: Magya-online@mail.ru
мы ВКонтакте мы в Twitter мы в Telegram
Наверх